Motovedetta con 43 migranti dall'Albania arrivata a Bari

E' arrivata nel porto di Bari la motovedetta della guardia costiera con a bordo i 43 migranti richiedenti asilo per i quali non è stato convalidato il trattenimento nel centro di Gjader in Albania. I migranti, tutti uomini adulti di nazionalità bengalese ed egiziana, saranno trasferiti nel Cara di Bari Palese. A terra ad attenderli oltre ai primi soccorsi e le forze dell'ordine, anche un presidio dell'Arci che denuncia "il flop del modello albanese" e un una serie di "procedure illegittime e condizioni intollerabili" per i migranti. E' il terzo trasferimento in Italia di migranti inizialmente trattenuti nel centro in Albania.



La motovedetta Degrazia, scortata da altre unità della guardia costiera, ha attraccato al molo del terminal crociere del porto di Bari. A breve comincerà lo sbarco che si concluderà in pochi minuti. I migranti saranno trasferiti al Cara di Bari-Palese a bordo di un bus, Questo gruppo di 43 migranti, che inizialmente era composto da 49 persone, era stato intercettato a sud di Lampedusa qualche giorno fa. Dopo il trasferimento in Albania martedì scorso, in sei erano già stati trasferiti in Italia nei giorni successivi perché minorenni o vulnerabili.

"Il governo andrà avanti nella convinzione che il contrasto all'immigrazione irregolare che si avvantaggia dell'utilizzo strumentale delle richieste di asilo sia la strada da perseguire per combattere gli affari dei trafficanti senza scrupoli". Lo sottolineano fonti del Viminale, secondo cui il Protocollo Italia Albania "è il modello da cui partire per la realizzazione di veri e propri hub regionali sui quali c'è stata piena convergenza da parte dei ministri europei".



Proprio dal recente consiglio dell'Ue degli Affari Interni tenutosi a Varsavia questa settimana - proseguono le fonti - "la posizione del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è stata largamente condivisa dai colleghi presenti. I partner europei in piena sintonia con la Commissione stanno pensando di rafforzare le norme dell'UE che sostengono le procedure in frontiera applicate anche in Albania non solo con una anticipazione dell'entrata in vigore di alcune norme del Patto ma anche con soluzioni innovative. Gli stessi documenti discussi a Varsavia contengono un esplicito riferimento proprio al Protocollo Italia Albania come valido esempio di cooperazione innovativa con un Paese terzo"

