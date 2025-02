Medio Oriente, Hamas rilascia altri tre ostaggi israeliani

Alle 7.30 italiane è stato rilasciato da Hamas il primo di tre ostaggi israeliani. Si tratta di Ofer Calderon, 54 anni, il primo a essere liberato. E' stato accompagnato al punto d'incontro con la Croce Rosa. I successivi saranno Keith Siegel, 65 anni, e Yarden Bibas, 35 anni. Si prevede che vengano rilasciati da due luoghi diversi della Striscia di Gaza.

Poi Yarden Bibas, il padre dei due bambini ancora prigionieri e di cui non ci sono più notizie, è stato fatto salire sul palco allestito da Hamas a Khan Younis. I miliziani gli hanno dato il 'foglio di liberazione' scritto in ebraico. Circondato dai membri dell'organizzazione, è stato accompagnato al convoglio della Croce Rossa. Yarden Bibas è apparso sul palco allestito da Hamas in un largo spiazzo circondato da cumuli di macerie e distruzione, accompagnato dai miliziani. Il volto chiuso, depresso, ha salutato la folla quando gli è stato detto di farlo, mentre veniva ripreso dai miliziani con telecamere professionali.

Non si sa che cosa sappia esattamente della sorte della sua famiglia: i due bambini Kfir e Ariel, di 2 e 5 anni, e della moglie Shiri. In un video del novembre 2023 i miliziani gli comunicarono in diretta che erano morti in un bombardamento. Ma nessun riscontro è stato trovato dall'Idf. La moglie e i due piccoli avrebbero dovuto essere liberati nelle prime giornate dell'accordo, ma non sono stati inseriti nelle liste. Il portavoce dell'Idf Daniel Hagari ha dichiarato nei giorni scorsi che "c'è molta preoccupazione" sulla loro sorte.



Gli ostaggi Yarden Bibas e Ofer Calderon sono stati consegnato dalla Croce Rossa all'Idf nel territorio della Striscia di Gaza.



L'ostaggio israelo-americano Keith Siegel, il terzo ad essere liberato oggi da Hamas, è salito sul palco allestito accuratamente preparato, alle spalle lo splendido mare del porto di Gaza, con le foto di leader di Hamas uccisi durante la guerra e la scritta in ebraico 'il sionismo non vincerà'. Appare molto provato, magro, pallido, saluta con la mano come gli è stato detto di fare dai miliziani che lo riprendono con le loro telecamere.

Parcheggiati vicino al palco di sono i pickup dell'organizzazione terroristica con i miliziani in piedi sui mezzi, armati con fucili americani e israeliani sottratti all'esercito, a volto coperto, nella stessa formazione usata il 7 ottobre 2023 per le strade nel sud di Israele.



Contemporaneamente, il Servizio carcerario israeliano si sta preparando a rilasciare 183 prigionieri di sicurezza palestinesi, come previsto nello scambio.



"Il governo di Israele abbraccia i due ostaggi che sono tornati. Le loro famiglie sono state informate che si sono uniti alle nostre forze. Il governo, insieme a tutte le autorità competenti, accompagnerà loro e le loro famiglie.

Il governo di Israele è impegnato a riportare a casa tutti gli ostaggi e i dispersi.

"Ti salverò dalla mano dei malvagi e ti libererò dalla mano dei violenti" (Geremia, Capitolo 15, Versetto 21). Lo scrive in una nota ufficiale l'ufficio del primo ministro, Benyamin Netanyahu.









