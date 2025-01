Vandalizzata la tomba del fondatore di FN Jean-Marie Le Pen

È stata vandalizzata in nottata da sconosciuti la tomba di Jean Marie Le Pen, fondatore del Front National e padre dell'attuale leader dell'estrema destra, Marine Le Pen. Lo si apprende da fonti vicine al defunto leader, scomparso il 7 gennaio a 96 anni e sepolto in Bretagna, a La-Trinità-sur-mer. La tomba ha subito un ''danno importante'', riferisce l'europarlamentare Gilles Pennelle, citato dal giornale 'Ici Bretagne'. ''Vi confermo che la tomba è stata profanata'', gli ha fatto eco l'europarlamentare del Rassemblement National, nonché genero del defunto leader della Fiamma Tricolore bleu-blanc-rouge, Philippe Olivier, citato da France Info. La profanazione, poi confermata dai Gendarmi di zona, era stata segnalata da un abitante di La Trinité-sur-Mer. Secondo fonti citate dal giornale Le Figaro, la tomba di famiglia dei Le Pen è stata in parte danneggiata con un bastone. Agenti delle forze dell'ordine e rappresentanti del comune si sono recati sul posto questa mattina. Il cimitero è stato chiuso al pubblico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA