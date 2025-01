'Ritrovate le scatole nere dell'incidente aereo a Washington'

Le due scatole nere legate all'incidente tra un aereo passeggeri e un elicottero militare nei cieli di Washington sono state ritrovare. Lo riferiscono media Usa. Il registratore vocale della cabina di pilotaggio e il registratore dei dati di volo del piccolo aereo di linea sono stati recuperati dagli investigatori nelle gelide acque del fiume Potomac. Le due scatole nere sono ora al vaglio dell'American Transportation Safety Board (Ntsb), incaricato di stabilire le origini di questo incidente aereo senza sopravvissuti: il più grave negli Stati Uniti da oltre 20 anni. I funzionari dell'Ntsb hanno finora sottolineatodi non avere al momento "prove sufficienti" per stabilire o escludere le cause, affermando che prevedono di pubblicare un rapporto preliminare "entro 30 giorni".

Anche due cittadini cinesi erano a bordo dell'aereo precipitato a Washington, ha riferito oggi l'agenzia di stampa Xinhua citando l'ambasciata cinese negli Stati Uniti. "Dopo un'indagine preliminare" la sede diplomatica ambasciata ha annunciato che due cittadini cinesi sono "tra le vittime" del disastro aereo, secondo quanto riportato dalla Xinhua.

Solo 24 ore prima della collisione, un altro jet che stava tentando di atterrare lì ha dovuto effettuare un secondo avvicinamento dopo che un elicottero è apparso vicino alla sua rotta di volo, secondo una registrazione audio del controllo del traffico aereo. L'aereo - il volo Republic Airways 4514 - alla fine è atterrato in sicurezza, come mostrano le mappe di tracciamento del volo. Lo rivela il Washington Post.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA