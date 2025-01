Hamas rilascierà domani Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Siegel

Domani, sabato 1 febbraio, Hamas rilascerà Yarden Bibas, Ofer Calderon e Keith Siegel. Lo riferisce Ynet.

Yarden Bibas è il padre dei due bambini Kfir e Ariel di 2 e 5 anni ancora nelle mani di Hamas a Gaza insieme con la madre Shiri. Hamas più di un anno fa ha dichiarato che i tre sono morti in un bombardamento israeliano, ma l'Idf non ha trovato alcuna conferma. Yarden, 34 anni, è stato rapito separatamente dal resto della famiglia nel kibbutz di Nir Oz. E' stato portato nella Striscia con una motocicletta, appena arrivato nell'enclave è stato aggredito da una folla di civili che lo hanno colpito con una pietra alla testa.

Ofer Calderon, 54 anni, è stato preso in ostaggio il 7 ottobre 2023 nello stesso kibbutz, dove oltre 100 residenti e 15 braccianti agricoli stranieri sono stati uccisi, 80 i rapiti. Calderon, insieme a Erez e Sahar, due dei suoi quattro figli, si sono inizialmente nascosti nel loro rifugio ma sono stati trovati dai miliziani. Sahar Calderon, 16 anni, e Erez Calderon, 12 anni, sono stati rilasciati il 27 novembre 2023 nel primo cessate il fuoco. La nonna Carmela Dan si trovava a casa sua in fondo alla strada con la nipote dell'ex moglie di Ofer, Noya Dan: i loro corpi sono stati trovati il 19 ottobre.

Keith Siegel, 65 anni, è stato rapito insieme alla moglie Aviva Siegel, 62 anni, dalla loro casa nel kibbutz Kfar Aza, dove numerosi residente sono stati uccisi e le case bruciate. Aviva Siegel è stata rilasciata il 26 novembre 2023. Siegel, è originario della Carolina del Nord, ed è cittadino israelo-americano.

Fonti israeliane hanno dichiarato che l'elenco di tre ostaggi la cui liberazione è prevista per domani trasmesso da Hamas, è accettabile per Gerusalemme e rispetta le conclusioni raggiunte dalle parti. Le autorità israeliane avevano chiesto ai media di non pubblicare i nomi finché non erano state informate le famiglie degli ostaggi.

Intanto, aerei da guerra di Israele hanno effettuato una serie di attacchi aerei su obiettivi di Hezbollah nella Valle della Beqa, nell'est del Libano.

Lo rendono noto le Forze di difesa israeliane (Idf) - citate dai media locali -, precisando di rimanere "impegnate" nella tregua con il movimento sciita. Le Idf spiegano che gli obiettivi "rappresentavano una minaccia per il fronte interno e le truppe israeliane", e includevano una struttura militare con un sito di produzione di armi sotterraneo e infrastrutture ai valichi di frontiera tra Siria e Libano che le milizie sciite utilizzavano per contrabbandare armi. Gli attacchi sono stati effettuati dopo che Hezbollah ha lanciato ieri un drone contro Israele, che l'esercito afferma essere stato intercettato. Le Idf sottolineano che il drone era una violazione dell'accordo di cessate il fuoco.



Fonti Ue, riaperto il corridoio di Rafah tra Gaza ed Egitto

Il corridoio d'ingresso di Rafah tra Gaza ed Egitto è stato riaperto. Lo fanno sapere all'ANSA fonti europee.

Kallas, 'parte oggi la missione civile Ue a Rafah'

"L'Europa è qui per aiutare: la missione civile di frontiera dell'Ue si schiera oggi al valico di Rafah su richiesta dei palestinesi e degli israeliani. La missione sosterrà il personale di frontiera palestinese e consentirà il trasferimento di persone fuori da Gaza, comprese quelle che necessitano di cure mediche". Lo annuncia l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas.

