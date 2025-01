Germania: non passa la legge sulla stretta sui migranti voluta dalla Cdu e appoggiata dall'estrema destra

Bocciata al Bundestag la legge anti-migranti. Non regge l'asse Cdu-Afd. A favore della stretta hanno votato 338 deputati, 12 in meno dei 350 necessari per approvarla. Defezioni tra i liberali: due contrari, 5 astensioni e 16 assenti. La proposta di legge era sostenuta dall'ultradestra sulla scia della mozione varata mercoledì con voti decisivi di Afd.



Nonostante al parlamento tedesco la temuta proposta di legge della Cdu per una stretta sulla politica migratoria non abbia ottenuto la maggioranza, la mobilitazione partita ieri contro ogni forma di collaborazione con l'ultradestra di Afd non accenna a diminuire. Per il fine settimana sono in programma manifestazioni nelle principali città tedesche. Domani sono previste a Lipsia, Colonia, Stoccarda, Mannheim. Domenica tocca a Berlino, Norimberga, Kassel e Ulm.



Merz, liberali hanno contribuito ad affossare legge sui migranti

Dopo il voto al parlamento tedesco che ha visto bocciata la proposta della Cdu per inasprire le norme sull'immigrazione, il candidato alla Cancelleria per la Cdu-Csu Friedrich Merz ritiene che ci sia una responsabilità dei liberali della Fdp: "Da parte liberale ci sono due voti contrari, cinque astensioni e 16 parlamentari non hanno partecipato al voto. In questo modo, con le assenze, le astensioni e persino due voti contrari, la Fdp ha contribuito a impedire un'inversione di tendenza in materia di asilo e migrazione. Di questo sono dispiaciuto". Il voto ha visto 350 parlamentari a favore, 338 contrari e cinque astenuti.



"Mi dispiace che non si sia arrivati a un'approvazione della nostra proposta. Ma sono grato che il gruppo parlamentare abbia seguito la strada sulla quale ci eravamo accordati. Sono 12 i parlamentari dell'Unione che non hanno votato a favore e questo lo rispetto", ha detto il leader dell'Unione Cdu-Csu in uno statement dopo il voto al Bundestag. "Mi dispiace che non sia riuscita la svolta sull'asilo, ma questo risultato fa comunque chiarezza su dove siamo noi e dove sono i Socialdemocratici e i Verdi", ha continuato, sottolineando le "differenze" fra le posizioni dei partiti. "È stata una settimana molto vivace, ma il parlamentarismo tedesco esce vincente", ha concluso. La legge anti-migranti non è passata al Bundestag proprio per 12 voti (338 sono stati i favorevoli, 350 i contrari e 5 gli astenuti).

Weidel, la vera svolta sui migranti possibile solo con Afd

"Una vera svolta sull'immigrazione è possibile solo con Afd. Quella che abbiamo visto oggi è l'implosione di un partito conservatore". Lo ha detto la leader di Afd Alice Weidel, in uno statement rilasciato subito dopo che il Bundestag ha respinto la proposta di legge sulla stretta sui migranti voluta dalla Cdu. Weidel ha definito il risultato "un'amara sconfitta" di Friedrich Merz, mentre gli altri partiti sono nel "puro caos".



"Friedrich Merz era scattato come una tigre ed è atterrato come uno scendiletto", ha detto la leader di Afd. "Merz è stato smontato", ha concluso.

Afd, 'Merz sconfitto, non ha il sostegno dei suoi partner'

"Merz non ha sufficiente sostegno nel suo gruppo parlamentare per la sua presunta politica migratoria più dura. I suoi potenziali partner, i Verdi e l'Spd, gli hanno inflitto un'amara sconfitta". Lo scrive su X l'eurodeputato tedesco dell'Afd René Aust dopo che il Bundestag ha respinto la proposta di legge sulla stretta sui migranti voluta dalla Cdu. "Se l'Afd avesse ottenuto poco meno dell'1% in più alle ultime elezioni federali, oggi la limitazione dell'afflusso libero di migranti sarebbe stata approvata. La lezione di oggi è: l'Afd deve essere il più forte possibile", aggiunge.

