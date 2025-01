Tutto pronto a Khan Younis per la liberazione degli altri due ostaggi

Le immagini da Kahn Younis, nel sud della Striscia di Gaza, mostrano una folla di civili in attesa del rilascio degli ostaggi Arbel Yehud e Gadi Moses, in tanti sfidano il pericolo e si arrampicano sugli edifici bombardati e rimasti pericolosamente in bilico sul vuoto. Le bandiera di Hamas e della Jihad islamica palestinese sono dovunque nel luogo scelto dai miliziani per la liberazione. Lo spiazzo è gremito di miliziani armati.

La Jihad islamica ha dichiarato che è iniziato il rilascio di Yehud e Moses. Un lungo convoglio di veicoli dei jihadisti palestinesi è arrivato a Khan Younis con decine di uomini armati e mascherati. Alcuni veicoli hanno mitragliatrici pesanti. I due ostaggi sono sui mezzi del convoglio che si muovono lentamente tra la grande folla radunata all'esterno della casa distrutta del leader di Hamas Yahya Sinwar ucciso dall'Idf nell'ottobre scorso. Molti sventolano bandiere di Hamas e della Jihad islamica. Si tratta del primo rilascio di ostaggi che avviene nel sud di Gaza.

Fonti palestinesi riprese dai media israeliani informano inoltre che anche i cinque ostaggi thailandesi rapiti il 7 ottobre 2023 nel sud di Israele saranno rilasciati da Hamas a Khan Younis, nel sud di Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA