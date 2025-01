Tragedia a Washington: scontro tra un aereo e un elicottero militare. Trump conferma: 'Nessun sopravvissuto'

Incidente tra un aereo regionale e un elicottero militare mercoledì sera sul fiume Potomac, sui cieli di Washington. In 64 viaggiavano a bordo dell'aereo (60 passeggeri e 4 membri di equipaggio), tre soldati erano sull'elicottero Blackhawk che si è scontrato col velivolo durante un volo di addestramento. "Al momento pensiamo che non ci siano superstiti", riferisce il capo dei pompieri di Washington. Mentre le autorità riferiscono che sono oltre 30 i corpi recuperati. Trump, 'una notte nera, ore di angoscia per la nostra nazione'. E conferma: 'Nessun sopravvissuto'. Poi attacca Obama e Biden sulla sicurezza dei voli