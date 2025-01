Patti Smith sviene e cade a terra durante esibizione in Brasile

Patti Smith è caduta a terra durante una performance in Brasile. Smith, 78 anni, si stava esibendo con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, in cui recita i suoi scritti con un accompagnamento musicale. Lo riporta il Guardian.

Smith è svenuta circa 30 minuti dopo l'inizio dell'evento, mentre leggeva un articolo sulla crisi climatica. Dopo essere caduta, è stata portata nel backstage su una sedia a rotelle.

Smith è tornata sul palco per scusarsi di aver dovuto interrompere la performance. "Purtroppo il dottore ha detto che non posso finire, mi sento male", ha detto alla folla dalla sedia a rotelle.



