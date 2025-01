La Jihad Islamica pubblica un video di due ostaggi che saranno liberati oggi

La Jihad islamica ha pubblicato un video degli ostaggi israeliani Arbel Yehoud e Gadi Moses che si abbracciano. L'organizzazione sostiene sia stato girato durante i preparativi per la loro liberazione dalla prigionia di oggi. Lo riporta Haaretz.

Il gruppo islamista afferma di aver completato i preparativi per consegnare Yehoud e Mozes alla Croce Rossa. I media palestinesi, citati dal Times of Israel, riferiscono che la consegna avverrà all'esterno delle rovine della casa dell'ex leader di Hamas Yahya Sinwar a Khan Younis.

Nel frattempo, Hamas è pronto a consegnare la soldatessa Agam Berger alla Croce Rossa a Jabalya, nel nord di Gaza, dove il gruppo palestinese ha allestito un palco nella zona. Non è chiaro dove verranno consegnati i cinque ostaggi thailandesi.

La Croce Rossa, da parte sua, ha informato che ha ricevuto la posizione in cui Hamas dovrebbe consegnare la soldatessa Berger. Intanto il gruppo terroristico ha allestito un palco a Jabalia, nel nord di Gaza.



L'esercito israeliano si prepara per la consegna

L'Idf si prepara alla consegna dei rapiti alla Croce Rossa già dalle 9 locali - le ore 8 italiane - anche se potrebbero esserci dei ritardi. L'esercito israeliano si è preparato anche allo scenario in cui gli ostaggi vengano rilasciati in più di una località di Gaza, inclusa la Striscia meridionale, così come alla possibilità che i rilasci separati possano avvenire in orari diversi.

Gli ostaggi liberati nelle prossime ore sono la soldatessa Agam Berger e i civili Arbel Yehoud e Gadi Mozes. Saranno liberati anche altri cinque cittadini thailandesi rapiti da Hamas il 7 ottobre 2023.

Berger è detenuta da Hamas e probabilmente - scrive il Times of Israel - verrà fatta sfilare sul palco a Jabalya, in modo simile al rilascio degli ostaggi di altri quattro soldati di sorveglianza della scorsa settimana. Yehoud e Mozes sono trattenuti dalla Jihad islamica palestinese.

Tutti e otto gli ostaggi saranno scortati fuori dalla Striscia di Gaza dall'Idf e portati in una struttura vicino a Re'im per un controllo medico iniziale. Le famiglie dei tre ostaggi israeliani li aspetteranno nella struttura dell'esercito. Tutti e otto saranno quindi portati in ospedali nel centro di Israele.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA