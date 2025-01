'Forse una potenza straniera' dietro l'uccisione dell'uomo che bruciò un Corano

Il premier svedese Ulf Kristersson ha detto che "c'è il rischio di un legame con una potenza straniera" dietro l'omicidio in Svezia dell'uomo che nel 2023 bruciò una copia del Corano.

Salwan Momika, un rifugiato iracheno di 38 anni che divenne noto per aver bruciato pubblicamente copie del Corano in Svezia. è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel suo appartamento a Södertälje, secondo quanto riportato da SVT, la televisione di stato svedese. ll clamoroso gesto di Momika provocò violente proteste in molti paesi islamici.

L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, quando la polizia è stata allertata per colpi d'arma da fuoco in un'abitazione nel quartiere di Hovsjö. All'interno dell'appartamento, gli agenti hanno trovato Momika con ferite da arma da fuoco. E' stato trasportato in ospedale, ma non è sopravvissuto.

Successivamente, la polizia svedese ha informato sul suo sito web che cinque persone sono state arrestate in relazione all'omicidio, senza dare maggiori dettagli. "La polizia ha arrestato cinque persone durante la notte. La procura li ha posti in stato di arresto", si legge sul sito. Secondo diversi media Momika era in diretta sui social media quando è stato ucciso e il suo assassinio potrebbe essere stato ripreso in video.

Il tribunale di Stoccolma avrebbe dovuto emettere oggi il verdetto sulle accuse di incitamento all'odio etnico nei suoi confronti, ma ha affermato di aver rinviato la sua decisione al 3 febbraio "dopo la conferma della morte di Momika".

Ad agosto scorso Momika, insieme al co-manifestante Salwan Najem, è stato accusato di "agitazione contro un gruppo etnico" in quattro occasioni nell'estate del 2023. Secondo l'atto d'accusa, il duo ha profanato il Corano, bruciandolo, mentre faceva commenti denigratori sui musulmani fuori da una moschea di Stoccolma.

