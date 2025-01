Domani Hamas libererà una civile, una soldatessa e un 80enne

Domani Hamas rilascerà, dopo 481 giorni di prigionia a Gaza, tre ostaggi israeliani: la 29enne civile Arbel Yehud, la soldatessa ventenne Agam Berger, e Gadi Moses che ha compiuto 80 anni in cattività. Lo riferisce Ynet

I nomi degli ostaggi che verranno rilasciati domani da Hamas sono stati forniti a Israele attraverso i mediatori di Egitto e Qatar. Tra i cittadini non israeliani ancora in cattività a Gaza ci sono i cinque thailandesi che saranno liberati domani, altri otto ostaggi thailandesi, un nepalese e un tanzaniano. Due dei thailandesi sono stati dichiarati morti, così come il tanzaniano.

La soldatessa Agam Berger è l'ultima delle cinque osservatrici rapite nell'avamposto di Nahal Oz a essere rimessa in libertà, le altre quattro sono tornate in Israele sabato scorso

L'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha prima reso noto che Israele aveva ricevuto l'elenco degli ostaggi che dovrebbero essere liberati. Dopo l'aggiornamento alle famiglie dei rapiti, funzionari israeliani hanno riferito che l'elenco è stato accettato.

Il coordinatore per gli ostaggi del governo ha dichiarato che 'le famiglie dei rapiti che saranno rilasciati domani da Hamas sono state informate dagli ufficiali di collegamento dell'Idf'.

Funzionari israeliani stimano che gli ostaggi verranno rilasciati da Hamas domani mattina presto. In cambio saranno rilasciati detenuti palestinesi: 50 per la soldatessa Agam Berger, di cui 30 terroristi, e 30 per la civile Arbel Yehud. Non è ancora chiaro quanti palestinesi saranno scarcerati per l'80enne Gadi Moses e per i 5 ostaggi thailandesi. Venerdì sarà presentata la lista di altri tre rapiti che saranno liberati sabato, e dovrebbe trattarsi di tre uomini vivi.

Israele a Hamas: 'Subito una risposta su Bibas madre e i sue due figli'

Israele ha inviato un messaggio perentorio a Hamas attraverso gli intermediari in cui chiede di avere una "risposta chiara su quello che è successo a Shiri Bibas e ai suoi figli Ariel e Kfir di 5 e 2 anni" rapiti il 7 ottobre.

Il padre dei bambini e marito di Shiri è stato rapito separatamente dal resto della famiglia ed è previsto che venga rilasciato nella prima fase dell'accordo. Hamas ha dichiarato che la madre e i due piccoli sono stati uccisi durante un bombardamento israeliano più di un anno fa ma l'intelligence israeliana non ha trovato alcuna conferma.

