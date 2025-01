Atterrato in Colombia il primo volo con i migranti dagli Usa

BOGOTÀ - Il primo dei due aerei inviati dal governo colombiano negli Stati Uniti per recuperare i propri connazionali immigrati illegalmente ed espulsi dal Paese nordamericano è atterrato questa mattina a Bogotà.

Il governo colombiano ha scelto di occuparsi del rimpatrio dei propri concittadini evitando loro di essere trasferiti su voli statunitensi in cui avrebbero viaggiati ammanettati e incatenati. La decisione era stata assunta dal presidente Gustavo Petro al termine di una crisi diplomatica con Washington dopo aver criticato i metodi di deportazione stabiliti dagli Usa.

"L'aereo con 91 connazionali proveniente da El Paso, in Texas, è già a Bogotà. Il governo nazionale li accoglie a braccia aperte, garantendo la loro dignità e rispettando i loro diritti", si legge in un messaggio diffuso dal ministero degli Esteri sui suoi social network. "Sono colombiani, sono liberi e dignitosi e sono nella loro patria dove sono amati. I migranti non sono criminali, sono esseri umani che vogliono lavorare e progredire, vivere la vita", ha aggiunto Petro su X.



