Al via le retate contro i migranti a New York

Le prime retate contro i migranti a New York sono iniziate. La segretaria agli interni Kristi Noem ha postato un video dalla Grande Mela nel quale ha annunciato l'arresto di un migrante accusato di vari reati. L'arresto sarebbe avvenuto nel Bronx.

E nel frattempo il presidente Donald Trump ha chiesto ai repubblicani della Camera i fondi per completare la costruzione del muro con il Messico e intensificare gli sforzi per le espulsioni di migranti.

"Non vedo l'ora di lavorare con il Congresso su un provvedimento in grado di finanziare i nostri piani per ripristinare in modo totale e permanente la nostra sovranità al confine", ha detto Trump chiedendo il finanziamento per un "aumento record del personale di sicurezza" al confine e per tutte "le infrastrutture e barriere, incluso il completamento del muro".

