'Trump prepara un nuovo decreto: esercito vietato per le persone transgender'

Donald Trump si appresta a firmare nelle prossime ore due decreti esecutivi che vietano i transgender nell'esercito ed eliminano dalle forze armate i programmi per la diversità, l'equità e l'inclusione. Lo riporta il New York Post citando un documento della Casa Bianca. "La coesione delle unità" militari "richiede elevati livelli di integrità e stabilità fra i suoi componenti.

Per la transizione possono essere necessari almeno 12 mesi.

Durante questo periodo - si legge nel decreto esecutivo che Trump si appresta a firmare e di cui il New York Post ha preso visione -, non sono in grado di soddisfare fisicamente i requisiti di prontezza militare e necessitano di cure mediche continue. Questo non è favorevole per un loro dispiegamento o per la loro prontezza sul campo".





