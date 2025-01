Jihad islamica pubblica il video dell'ostaggio Arbel Yehoud

La Jihad islamica ha pubblicato un video di Arbel Yehoud, l'israeliana rapita da Hamas il 7 ottobre 2023 che sarà rilasciata giovedì insieme ad altri due ostaggi sulla base di un accordo tra Israele e Hamas. Lo riporta Haaretz.

Nel video - riferisce il Times of Israel - Yehoud afferma di parlare il 25 gennaio, indicando che il filmato sarebbe stato girato due giorni fa. E rassicura la sua famiglia dicendo che sta "bene" e dice che spera di tornare presto a casa "come le altre ragazze".

Yehoud avrebbe dovuto essere rilasciata nel fine settimana, poiché è una civile israeliana. Dopo le trattative, verrà rilasciata giovedì, insieme al soldato di sorveglianza Agam Berger e a un altro ostaggio.

Secondo quanto riferito da Al Jazeera, nel video la ragazza israeliana affermerebbe di essere un soldato - e non una civile come da giorni sostiene il governo israeliano chiedendone il rilascio - chiedendo a Netanyahu e a Trump di "lavorare per garantire la continuazione del cessate il fuoco in modo che tutti i prigionieri possano tornare" a casa.

Già in passato la Jihad islamica e Hamas avevano diffuso video simili di ostaggi, in quella che Israele definisce "una deplorevole guerra psicologica".

