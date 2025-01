Cremlino, attendiamo segnali dagli Usa per l'incontro con Trump

Il Cremlino dice di attendere "segnali" dagli Stati Uniti su un possibile incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump.

La Russia non ha ancora ricevuto "alcun segnale" da parte dell'amministrazione americana di Donald Trump per un contatto diretto tra il presidente Usa e quello russo Vladimir Putin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aggiungendo che "rimane la disponibilità" da parte di Mosca a una tale iniziativa e, "per quanto abbiamo sentito, rimane anche da parte americana". "A quanto pare, ci vuole del tempo", ha detto ancora Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

Il rinnovo delle sanzioni alla Russia - a quanto si apprende - è stato approvato dall'Ue. Budapest ha quindi rimosso il veto.





Cremlino, 'la vittoria di Lukashenko più che convincente'

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito "una vittoria più che convincente" quella di Alexander Lukashenko, che è stato rieletto per un settimo mandato alla presidenza della Bielorussia in un voto svoltosi ieri e contestato dall'Unione europea, che lo ha definito "una farsa". "Crediamo che queste siano state elezioni assolutamente legittime, ben organizzate e trasparenti", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Interfax, dopo che il presidente Vladimir Putin si era congratulato con Lukashenko affermando in un messaggio che la sua vittoria "mostra chiaramente la sua alta autorità politica e l'indiscusso sostegno della popolazione per il corso politico seguito dalla Bielorussia". Quanto alle critiche provenienti dall'Occidente, "questo era prevedibile, e non riteniamo opportuno tenerne conto", ha detto Peskov. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale bielorussa, Lukashenko, al potere dal 1994, ha vinto le elezioni con l'86,82% dei voti.

Zelensky su Auschwitz, 'fare tutto affinché il male non vinca'

"Il crimine dell'Olocausto non deve mai più ripetersi, ma purtroppo il ricordo dell'Olocausto sta gradualmente svanendo. E il male, che cerca di distruggere la vita di intere nazioni, permane ancora nel mondo. Dobbiamo tutti lottare per la vita e ricordare che l'indifferenza è un fertilizzante per il male. Dobbiamo superare l'odio che genera abusi e omicidi. Non dobbiamo permettere l'amnesia. E questa è la missione di tutti: fare di tutto affinché il male non vinca.". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram sule commemorazioni per gli 80 anni dalla liberazione del campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau Auschwitz.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA