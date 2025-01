Trump lancia un piano per 'ripulire' Gaza e annuncia: 'Potrei considerare di rientrare nell'Oms'

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un piano per "ripulire" Gaza e ha affermato di volere che Egitto e Giordania accolgano i palestinesi dai territori nel tentativo di affermare la pace in Medio Oriente. "Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, e noi ripuliremo tutto", ha detto Trump ai giornalisti, definendo Gaza un "cantiere di demolizione" e affermando che la mossa potrebbe essere "temporanea o a lungo termine".

"Molte cose che sono state ordinate e pagate da Israele, ma che non sono state inviate da Biden, sono ora in arrivo!": lo scrive Donald Trump su Truth. Alcuni media hanno rivelato che il presidente ha ordinato al Pentagono di revocare il blocco imposto dall'amministrazione Biden sulla fornitura di bombe da 2.000 libbre (900 kg circa) a Israele.

Donald Trump sta riempiendo l'Environmental Protection Agency (Epa), l'agenzia preposta alla tutela dell'ambiente, di funzionari che hanno lavorato come avvocati e lobbisti per le industrie petrolifere e chimiche, molti dei quali si sono dati da fare nella sua prima amministrazione per indebolire le protezioni per il clima e l'inquinamento. Lo scrive il New York Times, secondo cui Lee Zeldin, scelto dal presidente per guidare l'Epa, ha poca esperienza con la politica ambientale. "Ci si aspetta che si metta subito al lavoro per soddisfare la pioggia di ordini di Trump che ordinano all'agenzia di tagliare le normative", riferisce il Nyt. Tra i principali nominee per l'Epa ci sono David Fotouhi, il futuro vice di Zeldin, un avvocato che ha recentemente contestato il divieto sull' amianto; Alex Dominguez, un ex lobbista del petrolio che lavorerà sulle emissioni delle automobili; e Aaron Szabo, un lobbista sia per l'industria petrolifera che per quella chimica che dovrebbe essere il principale regolatore dell'inquinamento atmosferico. La divisione dell'Epa che valuta la sicurezza delle nuove sostanze chimiche ora include Nancy Beck, una lobbista dell'industria chimica di lunga data, e Lynn Ann Dekleva, che ha lavorato per l'American Chemistry Council, un gruppo commerciale. Entrambe sono veterane del primo mandato di Trump.

Trump, potrei considerare di rientrare nell'Oms

Donald Trump ha annunciato a Las Vegas che potrebbe prendere in considerazione l'idea di rientrare nell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), pochi giorni dopo aver ordinato l'uscita degli Stati Uniti dall'agenzia sanitaria globale per quella che ha descritto come una cattiva gestione della pandemia di Covid-19 e di altre crisi sanitarie internazionali. "Forse prenderemmo in considerazione di farlo di nuovo, non lo so. Forse lo faremmo. Dovrebbero ripulire tutto", ha detto Trump durante un comizio. Gli Stati Uniti dovrebbero lasciare l'Oms il 22 gennaio 2026. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande finanziatore dell'Organizzazione mondiale della sanità, contribuendo a circa il 18% del suo finanziamento complessivo. Il bilancio biennale più recente dell'Oms, per il 2024-2025, è stato di 6,8 miliardi di dollari Trump ha detto alla folla di Las Vegas di non essere contento del fatto che gli Stati Uniti paghino all'Oms più soldi della Cina, che ha una popolazione molto più numerosa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA