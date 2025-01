La Bielorussia al voto, exit poll: Lukashenko rieletto con l'87,6%

Secondo un exit poll, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è stato rieletto con l'87,6% dei voti. Lo riferisce l'agenzia russa Tass.

Le operazioni di voto nei 5.300 seggi sparsi per il Paese si sono concluse alle 20 ora locale (le 18 ora italiana). Secondo la commissione elettorale centrale, la partecipazione aveva già raggiunto l'81,5% due ore prima della fine delle operazioni. Secondo la stessa fonte, il 41,81% degli elettori avevano già espresso la loro preferenza durante le operazioni di voto anticipate svoltesi dal 21 al 25 gennaio.

Lukashenko, da 30 anni al potere, è in lizza con altri 4 candidati ma, dopo una dura repressione di ogni forma di opposizione, viene data per scontata la sua rielezione per un settimo mandato di cinque anni alla guida di questa ex repubblica sovietica confinante con l'Unione Europea, l'Ucraina e la Russia.

I suoi detrattori e le ong per i diritti umani hanno già definito le elezioni 'una farsa' e i membri del Parlamento europeo hanno chiesto che i risultati non vengano riconosciuti, soprattutto perché le precedenti elezioni del 2020 sono state seguite da una spietata repressione di un movimento di protesta senza precedenti.

"Lukashenko è rimasto al potere per 30 anni. Domani si riconfermerà in un'altra elezione farsa - scriveva ieri sui social la vicepresidente e Alto rappresentante dell'Ue Kaja Kallas -. Si tratta di un palese affronto alla democrazia. Lukashenko non ha alcuna legittimità". "Le elezioni in Bielorussia sono una farsa. Il mio messaggio al popolo bielorusso è: siate forti, vi copriamo le spalle, il tempo della dittatura finirà. La democrazia prevarrà", ha scritto ieri sui social la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Video Urne aperte in Bielorussia, Lukashenko punta al settimo mandato









Riproduzione riservata © Copyright ANSA