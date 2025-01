'Israele impedisce a migliaia di civili di raggiungere il Nord di Gaza'. Hamas sotto accusa per due violazioni dell'accordo

La fragile tregua volta a porre fine alla guerra a Gaza entra oggi nella sua seconda settimana, dopo lo scambio di ieri tra quattro ostaggi israeliani e circa 200 prigionieri palestinesi tra grida di gioia. Ma mentre Israele e Hamas completavano l'operazione, una disputa dell'ultimo minuto ha bloccato il previsto ritorno di centinaia di migliaia di palestinesi sfollati nel devastato nord della Striscia di Gaza.

Israele ha annunciato che avrebbe bloccato il passaggio dei palestinesi verso nord finché una donna civile tenuta in ostaggio, che secondo l'ufficio del primo ministro "avrebbe dovuto essere rilasciata" sabato, non sarebbe stata liberata.

Una fonte di Hamas ha dichiarato che la donna, Arbel Yehud, verrà "rilasciata nell'ambito del terzo scambio previsto per sabato prossimo". La disputa ha evidenziato preoccupazioni sulle prossime fasi dell'accordo di tregua entrato in vigore il 19 gennaio. La seconda fase dell'accordo prevede negoziati per una fine permanente della guerra, ma gli analisti avvertono che la natura multifase dell'accordo e la sfiducia profonda tra Israele e Hamas rendono il cessate il fuoco più che mai fragile. Durante la prima fase, della durata di sei settimane, si prevede che 33 ostaggi saranno liberati in vari scaglioni, in cambio di circa 1.900 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. Grazie all'accordo sono stati finora rilasciati sette ostaggi e 289 palestinesi, oltre a un prigioniero giordano liberato da Israele.

Beirut, salgono a 15 le vittime nel fuoco israeliano a sud

Il ministero della Salute libanese ha dichiarato che da questa mattina 15 persone sono state uccise dal fuoco israeliano nel Libano meridionale. Immagini da diverse località della parte meridionale del Paese mostrano manifestanti che portano le bandiere di Hezbollah.

'Sfollati non vanno a nord fino a intesa rilascio Arbel'

"Israele non permetterà il passaggio degli sfollati di Gaza verso la Striscia fino a quando non saranno raggiunte intese sul rilascio dell'ostaggio civile Arbel Yehoud", ha affermato un alto funzionario del governo israeliano, citato da Haaretz.

Israele: "Hezbollah incita alla rivolta nel sud del Libano"

"Hezbollah sta incitando gli sfollati civili alla rivolta, sta inviando provocatori nel sud del Libano, mentre l'esercito libanese non è riuscito a 'ripulire' la zona dalla minaccia terroristica. E' quello che temevamo". Lo hanno riferito funzionari israeliani a Ynet, sottolineando che gli scontri sono scoppiati da questa mattina presto, proprio a 60 giorni esatti dalla tregua.

'Israele impedisce a migliaia di raggiungere Nord Gaza'

Gli operatori umanitari di Gaza affermano che Israele impedisce a decine di migliaia di sfollati di tornare al Nord della Striscia.

Onu, non ci sono condizioni per il rientro dei civili nel sud del Libano

Per l'Onu "non ci sono ancora le condizioni" per un rientro in sicurezza dei civili libanesi nel sud del Paese.

Israele accusa Hamas di due violazioni dell'accordo

Israele afferma che Hamas ha commesso due violazioni dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza.

In particolare l'ufficio del premier israeliano sottolinea che : "Arbel Yehud non è stata ancora rilasciata e l'elenco dettagliato delle condizioni degli ostaggi per la fase 1 non è stato ancora presentato" e, di conseguenza, "è stato deciso che il passaggio dei cittadini di Gaza verso la parte settentrionale di Gaza non sarà approvato". Lo scrive Times of Israel.

Tre morti e 31 feriti per fuoco israeliano nel sud del Libano

Sono tre le persone uccise e 31 quelle ferite dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco oggi contro redidenti nel Libano meridionale. Lo riferisce Times of Israel citando il ministero libanese della Sanità. L'Idf aveva avvertito i civili libanesi nel fine settimana di non avvicinarsi alle aree in cui sono ancora schierate le truppe. Venerdì Israele ha dichiarato che le sue forze rimarranno nel Libano meridionale oltre la scadenza odierna per la loro partenza.

