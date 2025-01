Trump a Putin: 'Subito un accordo per la fine della guerra o imporrò sanzioni'

Se non ci sarà un accordo a breve per l'Ucraina con la Russia "non avrò altra scelta se non imporre più tasse, dazi e sanzioni su tutto quello che viene venduto dalla Russia negli Stati Uniti". Lo ha detto Donald Trump.

"Non cerco di fare male alla Russia, mi piace il popolo russo e ho sempre avuto una relazione molto buona con il presidente Putin. Non dobbiamo dimenticarci che la Russia ci ha aiutato durante la Seconda guerra mondiale", ha scritto Trump su Truth.

"Patteggia ora e metti fine a questa ridicola guerra", ha aggiunto ancora Trump rivolgendosi a Putin. "Se non ci sarà un accordo a breve non avrò altra scelta se non imporre nuove tasse, dazi e sanzioni su tutto quello venduto dalla Russia e vari altri Paesi partecipanti negli Stati Uniti. Facciamola finita con questa guerra, che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente. Lo possiamo fare in modo semplice o in modo difficile. E' il momento di fare un accordo, non dovrebbero essere perse altre vite", ha concluso Trump.

Già ieri il presidente americano ha detto che giudica "probabili" nuove sanzioni contro la Russia se il presidente Vladimir Putin non negozia con l'Ucraina.



Rubio: 'Vogliamo uno stop sostenibile alla guerra in Ucraina'

L'amministrazione Trump mira a porre fine alla guerra in Ucraina in modo "sostenibile", ovvero affinché non ne scoppi una nuova nel giro di pochi anni: lo ha detto il nuovo segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un'intervista alla Cbs.

"Il conflitto deve finire, e la politica degli Stati Uniti è che vogliamo che finisca, vogliamo fare tutto il possibile per far si che finisca. Ci impegneremo e faremo in modo che finisca in modo sostenibile, il che significa che non vogliamo semplicemente che il conflitto finisca per poi riprendere tra due, tre o quattro anni. Vogliamo portare stabilità", ha affermato Rubio.

Il capo della diplomazia di Washington ha poi sottolineato che l'Ucraina sta pagando il prezzo più alto per le sue infrastrutture energetiche, "per le persone e le vite perse, per milioni di ucraini che sono stati costretti a lasciare il proprio Paese e vivere all'estero".

Rubio ha infine sottolineato che "tutti dovrebbero essere molto contenti" che Donald Trump sia stato eletto presidente degli Stati Uniti, perché vuole "promuovere la pace nel mondo e porre fine a questi conflitti".

