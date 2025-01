Perù, 'faremo saltare in aria il carcere' più grande di Lima

"Faremo saltare in aria il carcere", questo il biglietto di minacce lasciato insieme ad una granata da guerra sulla porta principale del carcere 'Castro Castro' di San Juan de Lurigancho, uno dei 43 quartieri di Lima, la capitale del Perù da individui al momento ignoti, arrivati a bordo di due auto.

Il carcere di 50.000 metri quadrati che si estende su due piani è arrivato ad ospitare 4 mila detenuti pur avendo una capacità massima di 1.800.

Il biglietto minatorio e l'ordigno bellico sono stati lasciati stamane, riporta il sito del quotidiano La República, ed erano indirizzati alle autorità dell'Istituto penitenziario peruviano, l'Inpe e alla polizia.

Il messaggio minacciava ritorsioni se non fossero stati presi provvedimenti contro un detenuto, ovvero "l'assassino Víctor Hugo Criado Zanelly, del padiglione 11 dove ci sono i cellulari e si può chiamare, estorcere ed uccidere persone innocenti: faremo saltare in aria la prigione se l'Inpe o la polizia non fanno nulla". Firmato El Hampa, termine gergale per definire la criminalità.

Secondo le autorità, l'attacco sarebbe collegato a una disputa tra bande di estorsori in competizione per il controllo delle stazioni della metropolitana di Lima o da lavoratori colpiti da questi crimini che avrebbero deciso di agire di propria iniziativa per fermare le attività illegali di Criado, arrestato nel marzo 2024 dopo il suo arrivo dalla Spagna.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA