Trump firma l'ordine per l'uscita degli Usa da Oms. L'Organizzazione 'rammaricata'. 'Preoccupazione' dall'Ue

Donald Trump ha firmato, nello Studio Ovale, l'ordine esecutivo per uscire dall'Organizzazione mondiale della Sanità, come durante il primo mandato.

L'Oms "si rammarica" della decisione. "Ci auguriamo - aggiunge una dichiarazione dell'Oms resa nota a Ginevra - che gli Stati Uniti ci ripensino e siamo impazienti di impegnarci in un dialogo costruttivo per mantenere la partnership tra Usa e Oms, a beneficio della salute e del benessere di milioni di persone in tutto il mondo".

Preoccupata l'Ue: "Se vogliamo essere resilienti alle minacce globali per la salute, dobbiamo avere una cooperazione globale nel settore sanitario - ha detto una portavoce della Commissione europea -. Vediamo con preoccupazione l'annuncio del ritiro dall'Oms da parte degli Stati Uniti e confidiamo che l'amministrazione statunitense considererà tutto questo prima del ritiro formale".

