Inauguration day, Trump: 'Ondata di cambiamento in Usa, inizia una nuova era' - LIVE

14:52

Donald Trump e la consorte Melania sono arrivati alla chiesa di St. John, dove è già presente la loro famiglia al gran completo e il vicepresidente-eletto JD Vance con sua moglie Usha. La futura First lady indossa un lungo cappotto nero, guanti neri e un cappello nero con una banda bianca. Trump e Melania siedono in prima fila alla chiesa di St John insieme al figlio Barron e a Vance e alla moglie. Dietro di loro Ivanka Trump, il marito Jared Kushner e i figli. In chiesa è presente anche il senatore Marco Rubio, nominato dal presidente-eletto segretario di Stato