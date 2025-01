Putin: 'Siamo aperti a comunicazioni con gli Usa sull'Ucraina'

La Russia "si congratula" con Donald Trump nel giorno del suo insediamento a presidente degli Usa. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale dedicata ai rapporti con Washington.

Putin ha inoltre sottolineato che la Russia è aperta a comunicazioni con gli Usa sul conflitto in Ucraina, dopo avere discusso con il Consiglio di Sicurezza dell'Onu dell'insediamento del nuovo presidente Usa Donald Trump. Lo scrive la Tass

"Siamo aperti al dialogo con la nuova amministrazione americana sul conflitto ucraino, la cosa più importante qui è eliminare le cause profonde della crisi", ha detto Putin, citato dal servizio stampa del Cremlino.

"Per quanto riguarda la soluzione della situazione stessa - ha aggiunto - voglio sottolinearlo ancora una volta: il suo obiettivo non dovrebbe essere una breve tregua, per il raggruppamento delle forze e il riarmo in vista della continuazione del conflitto, ma una pace a lungo termine basata sulla rispetto per gli interessi legittimi di tutte le persone, di tutte le nazioni, che vivono in questa regione".

La Russia, ha sottolineato Putin, accoglie con favore le dichiarazioni di Donald Trump sulla "necessità di fare tutto per prevenire una terza guerra mondiale". e sul "desiderio di riprendere i contatti diretti con la Russia", che devono riguardare anche "il rafforzamento della stabilità strategica e della sicurezza".

Cnn: 'Il primo passo sarà una telefonata al presidente russo'

Il presidente eletto Donald Trump ha ordinato ai suoi collaboratori di organizzare una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin nei prossimi giorni, con l'obiettivo di discutere la possibilità di un incontro nei prossimi mesi per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina: lo riporta la Cnn, che cita persone informate.

Trump aveva promesso durante la sua campagna elettorale di porre fine al conflitto entro un giorno dal suo giuramento. Adesso, prosegue l'emittente tv Usa, Trump e il suo team sperano di trovare una soluzione che potrebbe essere realizzata entro i primi mesi della sua presidenza, anche parlando direttamente con Putin.

