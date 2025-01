Media: 'Hamas, i prossimi rapiti liberi domenica, non sabato'

11:08

Hamas ha affermato che uno dei prigionieri palestinesi, la cui liberazione era prevista per ieri in base all'accordo di cessate il fuoco, non è stato rilasciato, riporta l'agenzia di stampa ebraica Ynet, ripresa dal Times of Israel. Il rapporto cita una dichiarazione del dipartimento informazioni sui prigionieri del gruppo terroristico, che afferma di stare lavorando con mediatori e la Croce Rossa "per fare pressione su Israele affinché rispetti l'elenco concordato dei prigionieri". Secondo Ynet, tra le 90 persone rilasciate ci sono 69 donne, tra cui una minorenne, otto minorenni maschi e 12 uomini condannati per reati relativamente minori come incitamento, identificazione con il terrorismo e condotta disordinata.