Le curiosità storiche dell'Inauguration Day

Solo 135 parole. Quello di George Washington nel 1793 fu il discorso più breve d'insediamento di un presidente americano mentre quello più lungo della storia fu letto da William Henry Harrison, il nono presidente americano, che nel 1841 pronunciò 8.445 parole in un'ora e 45 minuti.



Tra l'obbligo di indossare il cappello a cilindro, andato in soffitta dopo il giuramento di JfK, alla prima volta nel 1909 che una first lady accompagnò il presidente nel corteo dal Campidoglio alla Casa Bianca (nell'insediamento di William H.Taft), sono tante le curiosità e le tradizioni che hanno accompagnato nei secoli il giuramento dei presidenti degli Stati Uniti.





* Le due inaugurazioni di Ronald Reagan hanno segnato le cerimonie, rispettivamente, più calde e più fredde nella storia: la prima nel 1981 registrò il record di 13 gradi mentre la seconda nel 1985 fu la giornata più fredda (-13) costringendo, come previsto anche oggi per il secondo mandato di Trump, a svolgere la cerimonia all'interno di Capitol Hill.



* L'insediamento di Franklin D. Roosevelt nel 1937 fu invece quello più piovoso, quello di John F. Kennedy nel 1961 quello con più neve.



* L'insediamento di Barack Obama nel 2008 è stato l'evento con la più grande partecipazione nella storia di Washington, DC, con 1,8 milioni di persone.



* Alla seconda cerimonia d'insediamento di Abraham Lincoln nel 1865, per la prima volta uomini e donne di colore parteciparono alla parata inaugurale.



* L'insediamento di James Buchanan nel 1857 fu il primo ad essere fotografato, mentre l'insediamento di William McKinley nel 1897 fu il primo ad essere ripreso da una cinepresa, secondo White House History. Quello di Calvin Coolidge nel 1925 fu il primo ad andare in onda in radio, il giuramento di Harry Truman nel 1949 il primo ad essere trasmesso in televisione mentre quello di Bill Clinton nel 1997 è stato il primo in diretta su Internet.



* Jimmy Carter fu il primo presidente a scendere dall'auto del corteo e a percorrere la parata lungo Pennsylvania Avenue dal Campidoglio alla Casa Bianca. Da allora la passeggiata è diventata una tradizione.



* 35 parole le parole del giuramento d'ufficio, citate dall'articolo II della Costituzione: "Giuro solennemente che eserciterò fedelmente la carica di presidente degli Stati Uniti e che, al meglio delle mie capacità, preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti".



* L'Inauguration Day in passato si teneva il 4 marzo, giorno in cui appunto iniziavano i mandati presidenziali. Nel 1933 fu spostato al 20 gennaio e Franklin D. Roosevelt divenne il primo presidente ad essere insediato nella nuova data nel 1937 per il suo secondo mandato.



* Quest'anno sarà solo la seconda volta che l'Inauguration Day cade nel Martin Luther King Jr. Day, che è stato istituito come giorno festivo nel 1983. La prima volta fu per la seconda inaugurazione di Bill Clinton, lunedì 20 gennaio 1997.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA