Il Papa a Trump: 'Negli Stati Uniti non ci sia spazio per l'esclusione'

Il Papa nel messaggio al presidente americano Donald Trump assicura le su preghiere e si augura che, "ispirato dagli ideali della Nazione, terra di opportunità e di accoglienza per tutti, spero che sotto la Sua guida il popolo americano prosperi e si impegni sempre nella costruzione di una società più giusta, in cui non ci sia spazio per l'odio, la discriminazione o l'esclusione".

Francesco confida che il presidente degli Stati Uniti porti il suo contributo alla costruzione della pace nel mondo: "Mentre la nostra famiglia umana affronta numerose sfide, senza contare il flagello della guerra, chiedo a Dio di guidare i Suoi sforzi nella promozione della pace e della riconciliazione tra i popoli". Lo scrive il Papa nel messaggio al nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Con questi sentimenti, invoco su di Lei, sulla Sua famiglia e sull'amato popolo americano l'abbondanza delle benedizioni divine".



