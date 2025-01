Donald Trump firmerà un provvedimento esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in Golfo d'America, come aveva suggerito in una conferenza stampa a Mar-a-Lago. Lo riferisce la Cnn.

Tra i primi provvedimenti che firmerà oggi il tycoon ce ne sarà anche uno che ordina all'amministrazione federale di riconoscere solo "due sessi": lo ha anticipato un dirigente dell'amministrazione entrante.

