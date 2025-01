TikTok, l'app non disponibile in Usa con legge divieto

La legge che entrerà in vigora alla mezzanotte americana del 19 gennaio "ci costringerà a rendere" l'app "temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinare il nostro servizio negli Stati Uniti il prima possibile e apprezziamo il vostro sostegno". Lo afferma TikTok in un aggiornamento. Lo stop scatterà fra qualche ora.

Donald Trump ha detto che valuterà una proroga di 90 giorni per il divieto.

"Abbiamo esposto la nostra posizione in modo chiaro e diretto: le azioni legate all'attuazione della legge" su TikTok "spetteranno alla prossima amministrazione". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre definendo una "bravata" le dichiarazioni dell'app, che ha chiesto all'amministrazione Biden di chiarire la sua posizione "immediatamente" altrimenti l'app sarà costretta a oscurarsi dal 19 gennaio. La precisazione della Casa Bianca non chiarisce cosa accadrà nelle prossime ore, quando scatterà in vigore la legge e in carica c'è Biden. Le dichiarazioni della Casa Bianca non chiariscono cosa accadrà nelle prossime ore. La legge sul divieto di TikTok entra in vigore il 19 gennaio, quando in carica è ancora Biden. Secondo gli osservatori, le dichiarazioni della Casa Bianca non hanno un chiaro valore legale che possa rassicurare aziende come Apple e Google a mantenere l'app nei loro negozi online senza andare incontro a conseguenze. Le società rischiano infatti una multa fino a 5.000 dollari per ogni utente di TikTok che accede all'app negli Stati Uniti quando il divieto è in vigore. In mancanza di ulteriori precisazioni, riportano i media americani, spetterà a Apple, Google e agli altri provider decidere se rischiare di violare la legge, che scatta alla mezzanotte fra sabato e domenica, prima dell'insediamento di Donald Trump il 20 gennaio. Il presidente eletto ha aperto alla possibilità di consentire a TikTok una proroga di 90 giorni per evitare il divieto.

Intanto Perplexity AI ha presentato a Bytedance un'offerta di fusione con TikTok Us. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti, secondo le quali il piano prevede che gli esistenti investitori di Bytedance possano mantenere una quota nella società che nascerebbe dall'unione.

Perplexity AI è una società di intelligenza artificiale che compete con OpenAI e Google, e che è stata lanciata nel 2024 con una valutazione di circa 500 milioni di dollari. Alla fine dello scorso anno la sua valutazione era di 9 miliardi.



