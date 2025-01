Trump avvierà un piano di espulsioni di massa di migranti martedì

Donald Trump inizierà il suo piano di espulsioni di massa di migranti martedì con un raid a Chicago che durerà una settimana. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il presidente-eletto invierà 200 agenti per condurre l'operazione.

Il raid di Chicago servirà per inviare un messaggio alle 'città santuario', quelle città democratiche che proteggono i migranti non aiutando le autorità federali a far rispettare le leggi sull'immigrazione.



Più della metà degli americani vuole che Donald Trump mantenga la sua promessa sull'immigrazione e deporti tutti coloro che vivono negli Stati Uniti illegalmente. E' quanto emerge da un sondaggio del New York Times, secondo il quale il 55% degli americani è a favore delle espulsioni di massa. Il 46% degli interpellati approva anche l'idea di imporre ulteriori dazi sugli scambi commerciali con paesi stranieri.

Un'ampia maggioranza degli americani sostiene poi la posizione del presidente-eletto di limitare le cure mediche per i bambini in crisi di identità di genere: il 71% degli interpellati ritiene infatti che a nessuno sotto i 18 anni dovrebbero essere prescritti medicinali che bloccano la pubertà o ormoni.

