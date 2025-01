Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, messo sotto accusa, è arrivato in tribunale per un'udienza nella quale i giudici decideranno se la sua detenzione per la dichiarazione di legge marziale sarà prolungata.

Yoon è arrivato alla Corte distrettuale occidentale di Seoul in un furgone blu ed è stato portato direttamente nel seminterrato del tribunale, come riferiscono i giornalisti dell'AFP. Ai media, ha detto la Corte, non è consentito accedere all'aula.

