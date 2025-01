'Israele e Hamas firmano ufficialmente l'accordo a Doha'

07:06

Il presidente americano uscente Joe Biden ha detto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu "deve trovare un modo per soddisfare le legittime preoccupazioni" dei palestinesi, per la sostenibilità a lungo termine di Israele. Che lo Stato ebraico "sarà in grado di sostenersi a lungo termine senza soddisfare la questione palestinese non accadrà", ha detto ieri sera Biden in un'intervista a Msnbc. "Continuavo a ricordare al mio amico Bibi Netanyahu, ed è un amico anche se ultimamente non andiamo molto d'accordo, che deve trovare un modo per soddisfare le legittime preoccupazioni di un vasto gruppo di persone chiamate palestinesi, che non hanno un posto dove vivere in modo indipendente", ha spiegato il presidente Usa.