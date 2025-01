Cina, il Pil a sorpresa a +5,4% nel quarto trimestre 2024 ma cala ancora la popolazione

La Cina ha registrato a sorpresa un Pil nel quarto trimestre del 5,4%, oltre le stime medie degli analisti del 5-5,2%. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica. Il dato è il più alto registrato tra i quattro trimestri del 2024.

L'ufficio nazionale di statistica ha reso noto anche che la popolazione cinese è diminuita per il terzo anno consecutivo nel 2024, con il numero di decessi a superare ancora le nascite in un percorso destinato a peggiorare in futuro, secondo gli esperti. Il numero totale di persone in Cina è calato di 1,39 milioni di unità a 1,408 miliardi rispetto a 1,409 miliardi del 2023. I dati rafforzano i timori sulle difficoltà che Pechino dovrà affrontare tra numero di lavoratori e consumatori in meno, insieme all'inevitabile aumento dei costi per i governi locali quanto ad assistenza agli anziani e prestazioni pensionistiche.







