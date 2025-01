'Biden non applicherà il bando di TikTok, deciderà Trump'

Joe Biden non applicherà il bando di TikTok, imposto dalla Corte Supreme e che entrerà in vigore il 19 gennaio, un giorno prima della conclusione del suo mandato, in caso di mancata vendita e lascerà il suo destino nelle mani del suo successore Donald Trump.

Lo riporta l'Ap sul suo sito, citando un dirigente americano. Una mossa mentre si attende la decisione della Corte Suprema, che pare orientata a confermare la legge, approvata con larga maggioranza bipartisan in nome della sicurezza nazionale.

Trump, che una volta aveva chiesto di vietare l'app, si è impegnato a salvarla dopo averla apprezzata per averlo rafforzato tra i giovani durante la campagna elettorale, tanto da fare ricorso alla corte suprema e invitare tra gli ospiti d'onore il ceo di TikTok Shou Zi Chew alla cerimonia di giuramento.

Il futuro consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ha detto intanto che la legge "consente anche un'estensione, a patto che ci sia un accordo fattibile sul tavolo".





