Uno studente accoltella e uccide 2 persone in un liceo

Uno studente di 18 anni ha ucciso a coltellate due persone in una scuola a Spiska Stara Ves in Slovacchia orientale . Secondo le informazioni della stampa slovacca, l'attacco ha avuto luogo dopo le ore 13 nell'edificio di una palestra dell'istituto. Lo studente è stato arrestato. Lo ha reso noto la tv Ta3.

Secondo il sito tvnoviny.sk, le vittime sono la preside del liceo e una studentessa. E si contano anche diversi feriti, di cui uno in condizioni critiche.

Secondo il sito del quotidiano slovacco DennikN.sk, il diciottenne aggressore che oggi ha ucciso due persone nel liceo di Spisska Stara Ves era stato premiato lo scorso anno scolastico come uno dei migliori rappresentanti della scuola. Si era distinto nelle competizioni regionali ed aveva partecipato con successo alle competizioni Young European, Young Digital European e alle Olimpiadi in lingua tedesca. Oltre ai risultati accademici, ha rappresentato la scuola anche nello sport: ha fatto parte delle squadre scolastiche di calcio a 5, basket e floorball.

