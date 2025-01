Enrico Letta: 'Il rapporto tra Musk e Trump non durerà a lungo'

"Elon Musk, che possiede la principale piattaforma di dibattito politico e alcuni sistemi di satelliti, ha un metodo di fare distruttivo e adesso è in politica. Prevedo un periodo di grandi turbolenze e non credo che il suo rapporto con Donald Trump continuerà ancora a lungo". Così l'ex premier Enrico Letta commenta gli interventi politici del proprietario di X, a margine della presentazione del suo rapporto sul mercato unico al Parlamento europeo. "Abbiamo già avuto un Trump Uno e l'Europa ha resistito - aggiunge Letta -, ma ora Musk mette in campo meccanismi distruttivi che porteranno danni agli Usa, che non possono distruggere tutti i loro rapporti con i Paesi alleati e vicini".

"La mancanza di competitività nell'Unione europea è un problema a priori dalla presenza di Donald Trump, perché la nostra distanza dagli Usa è aumentata negli scorsi anni in cui Trump non c'era". Lo ha detto l'ex premier, rispondendo sulle sfide che l'Ue deve affrontare a inizio legislatura con la nuova amministrazione americana.

"Sicuramente Trump è una sfida, ma l'Europa deve integrarsi in molti settori, tra cui telecomunicazioni, energia e mercati finanziari - ha aggiunto l'ex segretario del Pd - e gli investimenti in questi ambiti sono le uniche risposte possibili per affrontare la sfida americana".

Presentando il suo report sul mercato unico in audizione alla commissione Lavoro e Affari Sociali del Parlamento europeo, Letta ha detto che la transizione equa verde e digitale in Europa "presuppone per forza degli investimenti, dobbiamo essere abili nel trovare modalità di finanziamento di queste spese e a mio avviso serve un pacchetto che consta di due livelli: uno pubblico e uno privato". Non si tratta, ha evidenziato, di "un approccio ideologico", bensì "di un approccio concreto e pragmatico" perché "per trovare un accordo tra i 27 Paesi" sugli investimenti necessari all'Ue, alla competitività e alle esigenze socio-economiche dei cittadini "serve per forza il contributo i fondi pubblici e di fondi privati".

