Coca-Cola celebra l'insediamento Trump con una bottiglia speciale

Coca-Cola è l'ultimo big della Corporate America ad allinearsi a Donald Trump, e realizza una bottiglia speciale per il suo insediamento. Il Ceo dell'azienda, James Quincey, ha consegnato al tycoon la prima "bottiglia commemorativa presidenziale" di Diet Coke, con l'etichetta dedicata "all'insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump" e la data, "20 gennaio 2025".

Mentre nella scatola c'è una nota che sottolinea il contributo dell'azienda all'economia americana: "Fondata 126 anni fa ad Atlanta, Georgia, la Coca-Cola Company è orgogliosa di produrre centinaia di marchi apprezzati dal pubblico. Insieme ai nostri oltre 60 partner, il sistema genera annualmente oltre 58 miliardi di dollari di attività economica negli Stati Uniti e sostiene 860.000 posti di lavoro".

La tradizione di Coca-Cola di produrre bottiglie per celebrare le inaugurazioni presidenziali Usa risale al 2005, ma questa volta assume un significato speciale visto che la Diet Coke è la bevanda preferita di Trump (che pare ne consumi fino a 12 lattine al giorno). E durante il suo primo mandato alla Casa Bianca aveva, secondo alcuni media, un pulsante speciale nello Studio Ovale da premere per farsi portare immediatamente una Coca-Cola con ghiaccio.

L'azienda ha spiegato che l'edizione speciale "non è disponibile per la vendita, ma una quantità limitata di bottiglie saranno distribuite in occasione degli eventi inaugurali".



