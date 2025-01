Ue: inaccettabile la scelta di Caracas contro i nostri diplomatici

"L'Unione europea si rammarica profondamente e respinge la decisione delle autorità venezuelane di ridurre sostanzialmente il personale diplomatico accreditato di diversi Stati membri a Caracas". Si legge in una nota del servizio esterno dell'Ue.

"Siamo pienamente solidali con gli Stati membri colpiti. L'Ue sollecita l'immediata revoca di questa azione unilaterale e inaccettabile, che serve solo a rafforzare l'isolamento internazionale del Venezuela e a minare le relazioni bilaterali con l'Ue e i suoi Stati membri", ha aggiunto la nota.

"Ricordando la dichiarazione dell'Alto rappresentante a nome dell'Unione europea rilasciata il 10 gennaio, l'UE riafferma il suo incrollabile impegno nei confronti del popolo venezuelano e nella difesa della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. L'UE sosterrà passi significativi verso un dialogo autentico e una transizione democratica in Venezuela", conclude il testo.

Tajani convoca l'incaricato d'affari del Venezuela

"Ho fatto convocare stamani l'incaricato d'affari del Venezuela per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italiano Alberto Trentini e per contestare l'espulsione di 3 nostri diplomatici da Caracas. L'Italia continuerà a chiedere al Venezuela di rispettare le leggi internazionali e la volontà democratica del suo popolo". Lo scrive su X il ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA