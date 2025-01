TikTok verso lo stop totale negli Usa se il divieto è confermato

TikTok si prepara a chiudere le sue attività negli Stati Uniti il 19 gennaio se scatterà il divieto ordinato dal Congresso e dalla Casa Bianca.

Lo riporta The Information citando alcune fonti, secondo le quali l'app opterà per un'immediata sospensione delle sue attività qualora la Corte Suprema confermasse il divieto.

I saggi non si sono ancora pronunciati sul futuro di TikTok, anche se sono apparsi scettici di fronte alle sue argomentazioni sulla libertà di parola e la violazione dei diritti di milioni di americani nel caso in cui il bando entrasse in vigore. Donald Trump ha chiesto alla Corte Suprema più tempo per affrontare il caso non appena insediato alla Casa Bianca.



