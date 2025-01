Biden sta per rimuovere Cuba dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo

L'amministrazione Biden annuncerà a breve la revoca della designazione di Cuba come stato sponsor del terrorismo. Lo riportano alcuni media citando l'Ap.

È probabile però che la decisione venga revocata già la prossima settimana dopo l'insediamento di Donald Trump. Il suo segretario di stato designato Marco Rubio, la cui famiglia fuggì da Cuba negli anni '50 prima della rivoluzione comunista che portò al potere Fidel Castro, è peraltro da tempo un sostenitore delle sanzioni contro l'Avana.

Condannati a 4 e 5 anni di carcere per un post su Fb antigoverno

La Camera per i crimini contro la sicurezza dello Stato del tribunale provinciale di Santiago di Cuba ha condannato l'attivista Félix Daniel Pérez Ruiz a cinque anni di carcere e Cristhian de Jesús Peña Aguilera a quattro anni per il reato di "propaganda contro l'ordine costituzionale", per alcune pubblicazioni su Facebook.

Lo riferisce l'Osservatorio cubano per i diritti umani, ong composta principalmente da esuli cubani, con sede a Madrid. Nella sentenza, a cui l'ong ha avuto accesso, si legge che Pérez Ruiz, di 24 anni, ha scritto un post sul social network in cui "esprimeva con parole crude che era stufo del governo cubano", esortando a condividere il contenuto sui social network, e invitando a "manifestare contro il sistema politico cubano (...) nel parco Vicente García di Las Tunas".

Corteo, che secondo il tribunale, "non c'è stato a causa delle azioni" di prevenzione "del ministero dell'Interno". Da parte sua, si apprende, Peña Aguilera, 22 anni, amico di Perez Ruiz su Facebook, "ha attivato l'opzione di condivisione per aderire all'appello, farlo proprio e aumentare il numero di follower".

