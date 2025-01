Bayrou, la riforma delle pensioni torna 'in cantiere'

Sul cruciale tema della riforma delle pensioni, che ha lacerato il paese, il premier francese, François Bayrou, ha annunciato di voler riportare tale riforma "in un cantiere con i partner sociali". Bayrou ha precisato che questo nuovo cantiere delle riforma sarà "aperto per un tempo limitato e in condizioni di trasparenza".

Bayrou ha annunciato che riunirà "da venerdì" le parti sociali per arrivare ad "un accordo di equilibrio" sul tema della riforma delle pensioni. Il premier vuole organizzare "un conclave" con le parti sociali, e "se troveranno un accordo di equilibrio e di miglior giustizia, noi l'adotteremo". "Se le parti sociali - ha poi aggiunto tra i fischi provenienti dai banchi della sinistra - non si accorderanno, continuerà ad essere applicata la riforma attuale".

Bayrou ha annunciato che riunirà "da venerdì" le parti sociali per arrivare ad "un accordo di equilibrio" sul tema della riforma delle pensioni. Il premier vuole organizzare "un conclave" con le parti sociali, e "se troveranno un accordo di equilibrio e di miglior giustizia, noi l'adotteremo". "Se le parti sociali - ha poi aggiunto tra i fischi provenienti dai banchi della sinistra - non si accorderanno, continuerà ad essere applicata la riforma attuale".

"Propongo di procedere con la riforma del modo di scrutinio delle elezioni politiche": da sempre fautore del criterio proporzionale, il primo ministro francese François Bayrou ha rilanciato oggi in Parlamento la riforma elettorale. "Il pluralismo - ha detto Bayrou - presuppone che tutti trovino un posto nell'ambito della rappresentanza nazionale, in proporzione dei voti che ha ricevuto. E' l'unica regola che consente ad ognuno di essere se stesso, autenticamente, senza infilarsi in alleanze non sincere".

Bayrou, in occasione del suo primo discorso di politica generale davanti ai deputati dell'Assemblea Nazionale a Parigi, ha rilanciato l'idea di una ''banca della democrazia'', per fare in modo che il finanziamento dei partiti dipenda da ''organismi pubblici'' e non privati.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA