Rutte: 'Gli Usa resteranno nella Nato, ma la spesa deve crescere'

"Sono convinto che gli Usa resteranno nella Nato ma dobbiamo sgomberare il campo da certi argomenti, serve spendere di più e meglio". Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte rivolgendosi alla commissione esteri-difesa del Parlamento Europeo.

"Non voglio entrare nell'ambito dei numeri, ci sono procedure Nato e si arriverà al vertice dei leader ma è chiaro che il 2% non è assolutamente abbastanza e se si prendono in considerazione i piani di difesa alleati siamo già intorno al 3,6/3,7%", ha aggiunto.

"Con gli appalti congiunti e l'innovazione si può ridurre ma la direzione è chiara", ha aggiunto.

"L'industria delle difesa europea è troppo piccola, frammentata e francamente troppo lenta: non dobbiamo creare barriere tra alleati della Nato perché coinvolgere Paesi non europei nelle catene del valore ci rende più forti", ha sottolineato Rutte, secondo il quale questo "sarebbe un atto di autolesionismo".

"Avere una Nato europea è un'illusione: senza gli Usa la spesa militare salirebbe all'8%, perché servirebbe costruire un ombrello nucleare per la difesa e poi ci metteremmo almeno 15 anni per costruirla", ha precisato. "Perché disconnetterci dagli Usa, se non per ragioni ideologiche? Io sarei contrario".

"Abbiamo promesso all'Ucraina che farà parte della Nato", ha detto il segretario atlantico, secondo il quale "Kiev non può negoziare da una posizione di forza con la Russia". "Speriamo di poter avere il lusso di discutere delle garanzie di sicurezza da dare all'Ucraina (prima dell'ingresso nella Nato, ndr), perché vorrebbe dire essere in una fase nuova del conflitto", ha spiegato.





