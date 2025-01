Tajani, Italia vuole essere ponte tra la nuova Siria e l'Ue

"L'Italia è pronta a fare la sua parte per favorire il processo di riforme in Siria, abbiamo l'ambasciatore qui e vogliamo esser vicino al popolo siriano e sostenerlo in tutti i settori. Vogliamo rilanciare la cooperazione economica in settori cruciali. Vogliamo essere ponte tra la nuova Siria e l'Ue". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa a Damasco dopo l'incontro con il leader siriano Jolani. "Siamo due paesi con un grande storia alle spalle", ha detto Tajani. Con il leader siriano Jolani "ci siamo soffermati anche sulla possibilità di combattere i trafficanti di essere umani che sono anche i trafficanti di droga".

Tajani, secondo quanto si apprende, di rientro da Damasco farà tappa a Beirut anche per congratularsi con il neopresidente libanese, Joseph Aoun, eletto ieri colmando un vuoto politico durato anni.

