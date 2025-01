Los Angeles in fiamme: 10 i morti, devastato il Sunset Boulevard

E' salito ad almeno dieci morti il bilancio delle vittime degli incendi a Los Angeles.

Le fiamme assediano Los Angeles in uno scenario apocalittico. Il bilancio di dieci morti è destinato ad aumentare, gli sfollati sono saliti a 180 mila mentre ad altre 200 mila persone è stato intimato di tenersi pronte: l'ordine di evacuazione potrebbe arrivare da un momento all'altro. Migliaia di edifici sono in cenere, tra cui molte ville multimilionarie: vip come Billy Crystal, Diane Warren e Paris Hilton sono tra quelli che hanno perso la casa.

Un altro rogo si è innescato al confine tra le contee di Los Angeles e Ventura, a nord di quello di Pacific Palisades. L'incendio denominato 'Kenneth' si sta diffondendo rapidamente, minacciando numerose ville nelle zone collinari di Hidden Hills e Calabasas, località non distanti da Malibu e famose per le mansioni lussuose e isolate, come quella delle Kardashian. Ha consumato 20 ettari di boscaglia in un'ora e mezza, secondo il sito dei vigili del fuoco della California. Il Kenneth è il quinto incendio attivo attorno a Los Angeles: mentre è contenuto il Sunset a Hollywood, restano il rogo nelle Palisades a ovest, sull'Oceano, l'Eaton a est nella zona di Altadena, il Lidia e Hurst fire nella San Fernando valley, a nord.

I roghi hanno lambito la scritta 'Hollywood' e devastato l'iconico Sunset Boulevard. La mecca del cinema è in ginocchio con ripercussioni sulla grande politica, in un nuovo duello tra il futuro presidente Donald Trump, la Casa Bianca di Joe Biden (che ha annullato il viaggio di tre giorni in Italia) e i dem della California, in prima battuta il governatore Gavin Newsom e la sindaca Karen Bass, che si trovava in Ghana per l'insediamento del nuovo presidente John Mahama e che solo ieri è tornata al suo posto.

A Trump, che già in passato ha minacciato di tagliare i fondi a Newsom in caso di incendi, si è unito un coro di voci Maga: da Richard Grenell, futuro inviato della Casa Bianca per le missioni speciali che ha accusato, dalla sua casa di Manhattan Beach invasa dal fumo, i dem del Golden State di "averci letteralmente ridotto in cenere", a Elon Musk. Rilanciando su X messaggi di scetticismo sulla realtà del cambiamento climatico, il grande alleato del tycoon ha collegato senza prove l'entità della catastrofe alle politiche di diversità nei reclutamenti dei vigili del fuoco a Los Angeles e a una "cattiva gestione a livello statale e locale che ha portato a una carenza d'acqua". Il patron di SpaceX ha messo poi a disposizione gratis i terminali di Starlink alle aree devastate dagli incendi.

Se il Sunset Fire che aveva minacciato le Hollywood Hills e edifici iconici come il Dolby Theater dove si svolgono gli Oscar è quasi del tutto contenuto e i residenti autorizzati a rientrare "con cautela", l'apocalisse su Pacific Palisades è ancora in pieno furore: "E' il peggior disastro naturale nella storia della città", ha detto la capo dei pompieri Kristin Crawley costretta a mobilitare, assieme ai suoi vigili del fuoco, 395 detenuti addestrati al controllo delle fiamme. Resta intanto in vigore, almeno fino a domani, l'allarme rosso che scatta quando un cocktail di bassa umidità, forti venti e alte temperature aumentano il rischio incendi. Con i residenti in fuga, una ventina di persone sono state arrestate per saccheggi mentre a Malibu e Santa Monica ieri notte è stato decretato il coprifuoco.

Si fa intanto il bilancio delle perdite: sono bruciati 10 mila ettari, l'equivalente di 20 mila campi di football. Con le reti idrica, elettrica e dei trasporti "significativamente danneggiate", 95 mila persone restano ancora senza luce, mentre i residenti di aree come Pasadena sono stati messi in guardia dal bere l'acqua dei rubinetti. Le assicurazioni si preparano a 10 miliardi di perdite "dato l'elevato valore delle case e delle attività nelle aree colpite", stimano Moody's e JP Morgan. Ma al di là dei costi immediati, uno dei problemi "esistenziali" che inizia a emergere è chi assicurerà la ricostruzione visto che alcune grosse società tra cui Allstate e State Farm hanno di recente già deciso di non garantire più nuove case in California a causa della severa regolamentazione sull'aumento dei prezzi che rende difficile coprire le perdite.

Ci sono poi, in piena stagione di premi, i costi per l'industria del cinema. La Disney ha chiuso il quartier generale di Burbank e la Universal il suo parco a tema, mentre eventi come le nomination degli Oscar e i Critics Choice Awards sono slittati e le produzioni di popolari show come Grey's Anatomy, NCIS, The Price Is Right e Hacks sospese.



