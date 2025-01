La polizia: 'Falso allarme alla scuola elementare di Berlino'

Si è rivelato un falso allarme quello lanciato dalla scuola elementare di Berlino dove la polizia è intervenuta con ampie forze per il sospetto di un serial killer sul posto nel quartiere di Schmargendorf. Lo conferma all'ANSA la polizia berlinese, secondo la quale si è trattato probabilmente di un guasto tecnico del sistema di allarme il cui utilizzo è previsto proprio in casi del genere. La polizia è tuttora sul posto per accompagnare la scolaresca fuori dall'edificio.

