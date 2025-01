Biden chiama Meloni: 'Grazie per la leadership nel G7, nella Nato e nell'Ue'

Joe Biden ha parlato oggi con la premier italiana Giorgia Meloni per esprimere i suoi ringraziamenti per il ruolo dell'Italia come leader nel G7, nella Nato e nell'Unione europea. Il presidente americano ha espresso apprezzamento a Meloni per il sostegno dell'Italia al popolo ucraino. I leader hanno affermato l'importanza e la forza dei rapporti tra Usa e Italia.

L'ultimo sgambetto a Trump sui migranti

Joe Biden fa l'ultimo sgambetto a Donald Trump estendendo le protezioni contro l'espulsione a centinaia di migliaia di persone provenienti da Sudan, Ucraina e Venezuela, così da rendere impossibile per il presidente eletto reimpatriarle. Lo riporta il New York Times.

L'estensione dello status di protezione temporanea, come è chiamato il programma, consente agli immigrati di rimanere nel paese con permessi di lavoro e uno scudo dall'espulsione per altri 18 mesi dalla scadenza della loro attuale tutela in primavera. Per decenni, sia amministrazioni democratiche che repubblicane hanno protetto i cittadini provenienti da Paesi in crisi e nei quali non fosse sicuro tornare. Biden ha ampliato la lista aggiungendovi l'Ucraina, dopo l'invasione della Russia, Venezuela e Haiti. Nel suo primo mandato, Trump ha revocato lo status a circa 400.000 persone provenienti da El Salvador e da altri paesi, sostenendo che le condizioni erano cambiate e che la protezione non era più necessaria. La mossa è stata contestata in tribunale e non ha avuto effetto, ma si prevede che ci riproverà durante il suo secondo mandato, come parte della sua promessa di condurre deportazioni di massa.

'Vergognosa decisione Meta di eliminare fact-check'

La decisione di Meta di eliminare i fact-checker è "vergognosa". Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca.

Biden pronuncerà mercoledì il discorso di commiato dallo Studio Ovale

Il presidente Usa Joe Biden pronuncerà mercoledì 15 gennaio alle ore 20 (le 2 di notte in Italia) il discorso di addio alla nazione dallo Studio Ovale. Lo rende noto la Casa Bianca.



Prima dell'addio alla nazione dallo Studio Ovale, Biden terrà lunedì 13 un discorso di politica estera al Dipartimento di Stato. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota precisando che il presidente parlerà del lavoro svolto dalla sua amministrazione per rafforzare l'America e la sua leadership nel mondo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA