Netanyahu: 'Gli Houthi stanno pagando un prezzo elevato'

"Gli Houthi stanno pagando, e continueranno a pagare, un prezzo elevato per la loro aggressione contro di noi. Oggi abbiamo attaccato obiettivi terroristici del regime Houthi lungo la costa occidentale e nel profondo dello Yemen. Gli Houthi sono un braccio dell'Iran e servono gli scopi terroristici del blocco iraniano in Medio Oriente". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu.

"Rappresentano una minaccia per Israele e per l'intera regione, inclusa la minaccia alla libertà di navigazione globale. Non tollereremo attacchi ai nostri cittadini e al nostro Stato. Agiremo con determinazione e forza", ha aggiunto.

Da parte sua, il ministro degli Esteri Israel Katz ha dichiarato che "l'attacco odierno dell'Idf nello Yemen è un chiaro messaggio al leader del gruppo terroristico Houthi, Abd al-Malik al-Houthi, e ai leader del gruppo terroristico nello Yemen: non ci sarà immunità per nessuno", in una dichiarazione video.

"Vi inseguiremo, vi daremo la caccia e distruggeremo le infrastrutture terroristiche che avete creato", ha aggiunto.

Gli attacchi di oggi sono stati lanciati in occasione della protesta settimanale in corso nella capitale dello Yemen Sanaa a sostegno della Striscia di Gaza. "Migliaia di sostenitori Houthi che hanno partecipato a una marcia d'odio contro Israele hanno sentito da vicino la potenza degli aerei dell'aeronautica militare", ha aggiunto il ministro israeliano, "il porto di Hodeidah è paralizzato e il porto di Ras Isa è in fiamme.Il messaggio è chiaro: chiunque danneggi Israele sarà colpito molto più duramente", ha concluso.



Botta e risposta

Il gruppo yemenita filoiraniano ha rivendicato l'attacco con droni lanciato ieri sera contro Israele, sostenendo che gli ordigni miravano a siti nell'area di Tel Aviv "e sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi con successo".

L'Idf invece ha affermato che i tre droni lanciati dallo Yemen sono stati intercettati con successo dall'aeronautica militare israeliana, senza causare danni o feriti.

L'esercito israeliano, da parte sua, ha reso noto di aver attaccato obiettivi militari e la centrale elettrica di Hizaz sulla costa ovest e all'interno del territorio yemenita, dove opera il gruppo filoiraniano, in risposta ai missili e droni lanciati dagli Houthi contro Israele. Colpiti il porto di Ras Isa a Hodeidah, basi militari da dove partono gli attacchi degli Houthi contro navi commerciali e zone civili e militari in Israele.

