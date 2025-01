Gli auguri di William per i 43 anni di Kate: 'Una moglie incredibile'

"La più incredibile delle mogli e delle madri". Sono le parole con cui il principe William, erede al trono britannico, suggella oggi gli auguri pubblici per il 43esimo compleanno della consorte Kate, reduce dall'anno che lei stessa ha descritto mesi fa come "il più duro della sua vita": sullo sfondo di una diagnosi di cancro - parallela a quella di re Carlo III - seguita da una lunga chemioterapia la cui fine è stata annunciata a settembre in un toccante video.

Video La principessa Kate Middleton in video: 'Ho completato la chemio, e' stata dura'

"La forza che hai mostrato nell'ultimo anno è stata eccezionale", scrive il principe di Galles nel messaggio diffuso sui social, a nome anche dei tre figli della coppia, attraverso gli account ufficiali di Kensington Palace. "George, Charlotte, Louis e io siamo tanto fieri di te. Buon compleanno, Catherine, noi ti amiamo. W." Il messaggio augurale, parallelo a quello tradizionalmente affettuoso arrivato negli stessi minuti da Buckingham Palace a nome di re Carlo e della regina Camilla, è accompagnato da una foto inedita: un bel ritratto sorridente in bianco e nero della principessa scattato da Matt Porteous a Windsor l'estate scorsa.



Il compleanno sarà festeggiato in famiglia, secondo le attese. Negli ultimi tempi i principi di Galles sono stati nella loro dimora di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, dove hanno fra l'altro trascorso il periodo natalizio, segnato dalla ricomparsa della stessa Kate all'appuntamento reale della messa di Natale. In questi giorni, sullo sfondo della ripresa scolastica, è tuttavia previsto il loro ritorno con i figli ad Adelaide Cottage, residenza abituale vicina al castello di Windsor, alle porte di Londra.



