Elon Musk insiste: 'Solo l'Afd può salvare la Germania'

"Solo l'Afd può salvare la Germania. Sono molto chiaro su questo. Solo l'Afd può salvare la Germania". È il concetto enfatizzato e scandito per due volte da Elon Musk anche oggi nel corso dell'intervista in corso su X alla leader di Afd Alice Weidel. Il milionario americano ha affermato di credere fortemente nel "cambiamento", sottolineando di "tifare per questo con forza perché la gente voti per Afd".

"Hitler è stato classificato come un conservatore, ma non lo era. Era un comunista, uno spirito socialista". Lo ha detto la leader di Afd Alice Weidel parlando con Elon Musk su X.

"Quando ho visto che la Germania spegneva le centrali nucleari, dopo che i rifornimenti di gas dalla Russia erano stati tagliati, ho pensato: 'questo è assurdo'. È stata la cosa più assurda che io abbia mai visto". Lo ha detto Elon Musk intervistando la leader dell'Afd tedesca Alice Weidel. "Io credo che sia giusto aumentare decisamente la quota di nucleare in Germania. Questo sarebbe meraviglioso", ha affermato. Per Musk rinnovabili e nucleare andrebbero usati in modo complementare.

"E Soros viene sconfitto". Lo scrive Elon Musk su X ripostando un tweet di World of Statistics in cui viene citata la premier Giorgia Meloni che, in conferenza stampa, ha detto che il miliardario "non è un pericolo per la democrazia, Soros lo è".



